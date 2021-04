Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și-a luat prin surprindere toți fanii din mediul virtual cu cea mai recenta apariție. Celebrul cantareț a anunțat public ca familia lui s-a mai marit cu inca „un copil”. Pentru a nu-i ține prea mult in suspans, fostul soț al Mishei a și dezvaluit primele imagini cu „el”, iar aceștia au putut…

- Daca nici fiicele sa nu-i calce pe urme, atunci cine? Gigi Becali are de ce sa fie mandru! Teodora nu se uita la bani atunci cand vine vorba de rezervor. Stai sa vezi unde a mers fiica celebrului milionar imediat dupa. Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de…

- Familia Clejanilor este una unita in ciuda celor intamplate și asta o dovedește faptul ca recent au fost surprinși luand cina, la ceas de seara, in patru. Insa, ceea ce ne-a atras atenția, din imaginile surprinse de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Patrick Richard, capitanul de la U-BT Cluj-Napoca, a primit cetațenia româna și poate evolua pentru echipa naționala. „Petrica” a fost protagonistul mai multor clipuri amuzante în care vorbea în limba româna. „Este…

- Mugur Mihaescu traiește pe picior mare! Celebrul actor a aratat ca este la curent cu ultima fița in randul bogatașilor și ca face aroganțe una dupa alta. Astfel, oricat ar trebui sa scoata din portofel, artistul nu se uita la bani atunci cand vine vorba despre placeri. Distracția se cam termina insa…

- Cand te cheama Nelu Bud nu-ți mai pasa de nicio regula de circulație. Pe principiul acesta pare sa mearga fostul soț al Corinei, care a gafat-o nu o data, ci de mai multe ori, in trafic, iar paparazzii de la Spynews au fost pe faza, surprinzand imagini incredibile.

- Florin Gardoș (32 de ani) a vorbit despre șansele lui Dennis Man (22 de ani) de a ajunge la o echipa puternica din vestul Europei. „De ce nu? Are calitati si probabil in momentul de fata e cel mai bun jucator din campionatul intern. Si a in forma mare in turul campionatului, Parma a mai luat un roman,…