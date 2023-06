Stiri pe aceeasi tema

- E zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, a implinit 34 de ani, iar vedeta a ținut sa transmita un mesaj emoționant tatalui copiilor ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este extrem de activa. Iata ce cuvinte emoționante i-a scris Andreea Popescu barbatului…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit in urma cu o zi, iar de la petrecere nu au lipsit nici jurații Chefi la cuțite. Colegii prezentatoarei TV au fost alaturi de ea in acest moment special și unic din viața ei. La o zi dupa petrecere, Florin Dumitrescu a transmis un mesaj special pentru Gina Pistol…

- Dupa ce a avut parte de surpriza serii la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a publicat in mediul online un mesaj emoționant, marturisind ce sentimente l-au incercat atunci cand și-a vazut soția și cele doua fiice in platoul emisiunii culinare.

- Florin Dumitrescu a avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara. Soția juratului, Cristina, impreuna cu Ava și Mia, au gatit la Chefi la cuțite. In tot acest timp, celebrul chef a crezut ca partenera sa este la un eveniment, in timp ce fiicele sale se aflau la școala. Imediat dupa…

- Este sarbatoare in familia Iordanescu. Seniorul implinește 73 de ani, iar fiul sau i-a transmis un mesaj emoționant și pe rețele sociale. Selecționerul echipei naționale a postat și o fotografie in care apare alaturi de tatal sau. Anghel Iordanescu implinește astazi 73 de ani. Ce mesaj i-a transmis…

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Daminuța! Soția fostului fotbalist de la Dinamo București, in perioada anului 2010, iși sarbatorește ziua de nastre. Alaturi de Madalina, fostul jucator de fotbal are doi copii minunați, un baiat și o fetița. Ce mesaj i-a transmis Cristian Daminuța parteneri sale…

- Adriana Trandafir este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țara. Aceasta implinește azi varsta de 67 de ani și este recunoscatoare pentru tot ce a trait. Pe rețelele de socializare a postat cateva versuri cu privire la viața.

- Este zi de sarbatoare la FCSB. Managerul general al echipei, Mihai Stoica, implinește 58 de ani. Teodora Stoica a scris pe rețele sociale un mesaj emoționant in care a spus ca este foarte fericita pentru ca a fost binecuvantata cu „un tata uimitor”. Ce mesaj a primit Mihai Stoica de la fiica lui. Managerul…