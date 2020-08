Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ieșit din casa Puterea Dragostei, Bianca Comanici s-a apucat de o noua afacere. De altfel, ea a caștigat și cel de-al doilea sezon al emisiunii matrimoniale. Cum face bani Bianca Comanici dupa ce a caștigat Puterea Dragostei Bianca Comanici a caștigat și cel de-al doilea sezon de la Puterea…

- Andrei Tiberiu Maria, cunoscut ca Smiley, și-a inceput cariera in 2001, alaturi de CRBL, ca parte din trupa Simplu, dupa ce inițial incercase sa obțina un loc in formația Akcent. Talentul l-a adus in punctul de a deveni și producator muzical, fondandu-și propria casa de producție. Așadar, din pasiunea…

- Sezonul 8 Chefi la cuțite se anunța a fi unul spectaculos și plin de surprize! Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei indragiți jurați, a oferit un interviu de senzație, prin care a dezvaluit secrete mai puțin știute de fani!

- Florin Dumitrecu nu este atat de dur pe cat arata in emisiunea ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1. Vedeta este tata de fete, iar lucrul acesta i-a dezvoltat și o latura mult mai sensibila, pe care nu vrea sa o arate pe micul ecran.

- Alexia Eram este fara doar și poate una dintre cele mai frumoase vedete de la noi, dar și unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania. Pentru a-și ține fanii aproape, tanara iși ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce face.

- Lidia Buble și Razvan Simion au devenit din ce in ce mai distanti in aceasta perioada. "Am venit ca sa am grija de tati și sa o ajut pe mama. Tata nu se simte bine de doua luni. Ei au avut grija de noi atația ani, iar acum este randul nostru", a explicat Lidia Buble de ce a ales sa se mute…

- Ladislau Boloni, antrenorul care tocmai s-a desparțit de Antwerp l-ar inlocui pe Michel Preud'homme la Standard Liege, exact cum s-a intamplat in 2008. Atunci, a cucerit titlul la primul sezon, parasind Liege in 2010. Recent, intr-un interviu pentru cotidianul flamand Het Nieuwsblad, Loți Boloni anunța…