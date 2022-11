Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu, juratul de la „Chefi la cuțite”, a facut decarații neașteptate in cadrul podcast-ului realizat de Speak. Celebrul chef a dat detalii despre ce se intampla in culisele emisiunii de la Antena 1. In timpul discuției, Speak și-a amintit ca, in afara emisiei, a baut cele mai bune vinuri…

- Catalin Scarlatescu a vorbit despre relația pe care o are cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Celebrul chef a marturisit cum se ințelege cu cei doi colegi de la Chefi la cuțite. Deși spune ca are momente in care nu ii suporta pe niciunul dintre ei, acesta marturisește ca au facut un pact. Despre ce…

- Cabral a facut o ironie la adresa lui Catalin Scarlatescu. Dupa ce juratul de la “Chefi la cuțite” a facut publica o fotografie, in care se afla in mașina, alaturi de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, prezentatorul TV a avut un comentariu care a adunat peste trei mii de reacții in mediul online.

- In ediția Chefi la cuțite din aceasta seara, care va fi difuzata de Antena 1 de la 20:30, jurații primesc o vizita cu totul speciala! Surpriza de proporții de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați Chefi din lume:…

- Ediția Chefi la cuțite care se difuzeaza in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30, o readuce pe Gina Pistol alaturi de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu! Astfel, Gina iși reia rolul de prezentatoare a show-ului Chefi la cuțite, pe c

- Pe 4 septembrie, la Antena 1, incepe sezonul 10 Chefi la cuțite, care aniverseaza totodata 10 ani de cand Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu și-au dat pentru prima data mana, acceptand provocarea de a transforma gastronomia intr-un savuros spectacol al micului ecran.Celebrul show…

- Au mai ramas mai puțin de doua saptamani pana la premiera sezonului aniversar „Chefi la cuțite”. Show-ul culinar revine la Antena 1 cu o premiera maraton, in 4 ediții consecutive: duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 5, 6 și 7 septembrie, de la ora 20:30. Sorin Bontea,…

- Catalin Scarlatescu și iubita lui, Doina Teodoru, formeaza o echipa la „America Express”, show ce va incepe in curand la Antena 1. Celebrul bucatar și-a luat fanii prins surprindere dupa ce a publicat un clip in care le arata tuturor cat de mult a slabit.Catalin Scarlatescu s-a transformat total dupa…