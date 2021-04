Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila (ce ocupa in prezent și funcția de deputat PSD) considera co vaccinarea a 10 milioane de romani pana pe 1 august nu este posibila, așa cum anunța primul ministru Florin Cițu. Intr-o emisiune la Digi24, Rafila a aratat ca vaccinarea…

- Florin Dumitrescu face un pas catre noua tehnologie blockchain și lanseaza un pachet NFT, devenind astfel primul chef din Romania ce adopta acest trend digital. NFT-ul “Unusual Foie Gras” va fi lansat pe platforma www.opensea.io , considerata a fi cea mai puternica piața NFT in acest moment. Cel…

- Compania CryptoDATA Tech lanseaza sambata, 10 aprilie, primul magazin CryptoDATA Concept Store deschis publicului larg, in care prezinta dispozitive smart criptate și securizate total prin tehnologia Blockchain, dezvoltate integral in Romania. In cadrul evenimentului va fi lansat și serviciul de “battery…

- O femeie de 37 de ani din Iași a nascut, in cursul zilei de marți, patru baieței perfect sanatoși, deși mama era infectata cu noul coronavirus. Este o premiera medicala in Romania. Potrivit presei locale, femeia prezenta infectie cu virusul SARS-CoV-2, „cu trombocitopenie, cat si defect septal atrial…

- Tatal fetiței de șase ani: „Nu doresc nimanui asta. Parerea mea este ca justiția in Romania se face dupa puterea financiara. (…) Ea s-a certat cu soțul ei. A vrut sa se sinucida și mi-a ucis mie fetița. (…) Au vorbit vecinii lor, au spus chestia asta. S-au certat inainte sa urce in mașina. Au plecat…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 27.548 de persoane. Din acest total, 15.300 de romani au primit a doua doza, ceea ce inseamna ca au fost complet imunizați. In ultimele 24 de ore au fost raportate 76 de reactii adverse comune si minore, alte zece reactii adverse fiind in curs de investigare.…

- Rezultatele preliminare ale raportului de control al Inspectiei sanitare scoate la suprafața neregulile grave care exista in spitalele din Romania. Digi24 a obținut in exclusivitate raportul Inspectiei sanitare de stat facut in urma controlului in sectiile ATI din toate spitalele publice si private…

- Dupa Baby Mafia, Karyss revine cu o noua piesa, Ola Bella, cu versuri indraznețe, al carei clip ii evidențiaza atitudinea increzatoare și modul in care ii place sa se prezinte. Karyss este cea mai tanara artista din zona de trap din Romania. Și-a facut debutul in muzica la numai 10 ani, iar atitudinea…