Florin Dumitrescu, despărțit de familie din cauza coronavirusului Florin Dumitrescu a fost nevoit sa stea departe de familie aproape doua luni de zile din cauza pandemiei de coronavirus și doar de doua ori a putut sa-și imbrațișeze fetițele in aceasta perioada. Florin Dumitrescu a inceput filmarile la “Chefi la cuțite” pe data de 19 mai 2020 și atunci a ales sa departe de soție și de cele doua fetițe pentru a nu le expune niciunui risc. Chef-ul a declarat ca in toata aceasta perioada a dormit pe canapeaua de la mansarda. Acum, ca filmarile s-au incheiat, Florin Dumitrescu a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare: “Ultima zi de filmare. De pe 19… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

