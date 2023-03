Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 3-0, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a play-out-ului Ligii 1. Echipa antrenata de Nicolo Napoli s-a desprins dupa pauza, deschizand scorul prin Dragos Albu (52), dupa o combinatie cu Radu Negru. Albu a majorat diferenta din…

- Sepsi a invins-o pe FCU Craiova, scor 4-0, și a obținut ultimul loc din play-off. Nicolo Napoli, antrenorul gruparii oltene, și-a criticat jucatorii și a recunoscut ca Adrian Mititelu a coborat in vestiar la pauza. FCU Craiova a fost demolata in prima repriza de la Sf. Gheorghe, 0-3. Napoli a dezvaluit…

- La finalul meciului AFC Hermannstadt – FCU Craiova 1-0 , mijlocașul oltenilor Dragoș Albu a afirmat ca regreta ca echipa nu a obținut calificarea in play-off inca de acum. El considera oltenii vor rezolva aceasta „problema“ in meciul de joi, cu Sepsi, de la Sf. Gheorghe. „Nu am reușit sa caștigam azi,…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat multumit de evolutia si rezultatul meciului cu CS Mioveni, chiar daca victoria a venit cu mari emotii. „Toate meciurile sunt grele. De ce? Pentru ca ambele echipe joaca. Cred ca am meritat sa caștigam. Albu loveste cu ambele picioare. Acum…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Nicolo Napoli a analizat victoria echipei sale, FCU Craiova, 2-1 cu FC Voluntari. Antrenorul italian a vorbit despre al treilea succes consecutiv al oltenilor din Liga 1 și despre șansele de ajunge in play-off. Concluziile lui Nicolo Napoli dupa FCU Craiova - FC Voluntari „In prima repriza a fost un…

- Antrenorul FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca echipa sa dorește sa caștige meciul din deplasare cu CS Mioveni. „Ne asteapta un meci dificil pentru ca Mioveni joaca un fotbal bun, un fotbal diferit odata cu venirea lui Dica (n.r. – antrenorul Nicolae Dica). Noi suntem dornici sa ne intoarcem la parcursul…

- FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma…