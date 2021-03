Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța ca este dispus sa participe la o masa rotunda cu specialiștii PSD din sanatate, dar nu ințelege de ce social – democrații transmit mesaje confuze. Intr-o conferința de presa susținuta luni dimineața, primul ministru a spus ca nu pricepe criticile din parte principalului…

- ​​Premierul Florin Cîțu susține ca „e pregatit” sa se așeze la masa cu specialiștii PSD și sa discute despre „cele mai bune masuri pentru sanatatea românilor”. „Am vazut în spațiul public, în la PSD mesaje usor confuze. Acum câteva luni…

- Jurnaliștii unui post TV au facut un cupaj din afirmațiile președintei Maia Sandu. Despre ce nu ar vorbi, - vaccinare, votul diasporei , planurile de viitor ale șefei statului, chiar și despre conflictul transnistrean, - raspunsul este mereu același: reforma justiției și combaterea corupției. Astazi…

- Deputații au votat Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la armistițiu politic in fața crizei umanitare cauzata de pandemie in Republica Moldova. Hotararea respectiva a fost inaintata de președintele Grupului parlamentar „PRO MOLDOVA", Andrian Candu.

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri seara, dupa ședința de Guvern, ca a fost aprobat Bugetul de stat pe anul 2021. Bugetul va fi prezentat Parlamentului pentru dezbatere. Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 si acesta ramane in „parametrii initiali”.…

- A treia noapte de proteste in mai multe orașe din Spania pentru eliberarea lui Pablo Hasel. Situația a degenerat insa in adevarate lupte de strada. Tinerii au incendiat tomberoane, au aruncat cu pietre in polițiști, au spart vitrinele magazinelor și au distrus mașini.

- Opozitia de dreapta din Spania si-a intensificat joi atacurile impotriva guvernului si puternice tensiuni au aparut in cadrul coalitiei de stanga aflata la guvernare, in timp ce noi violente au izbucnit joi in cursul manifestatiilor in sprijinul unui rapper trimis la inchisoare, noteaza AFP.…

- Premierul, apel adresat parintilor elevilor și cadrelor didactice Premierul Florin Cîtu a declarat în prima zi de reluare a cursurilor ca autoritatile vor monitoriza atent situatia în fiecare unitate de învatamânt. În acelasi timp, seful executivului a precizat…