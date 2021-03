Stiri pe aceeasi tema

- ”Eurostat confirma revenirea in V a economiei. Romania a avut cea mai mare crestere economica din ue in trimestrul IV din 2020”, a scris, marti, pe Facebook, Florin Citu. Premierul a apreciat ca au fost luate cele mai bune decizii in 2020, in ciuda opozitiei PSD. ”Multumesc pentru ca am facut echipa…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 0,6% in zona euro si de 0,4% in Uniunea Europeana, in trimestrul patru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans fiind inregistrat in Romania, Bulgaria si Cipru, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica…

- Premierul Florin Citu afirma ca banii pe care ii va atrage Romania prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta vor ajuta la redresarea economiei, afectata de criza sanitara. Fondurile vor merge catre investiții, digitalizare și reforme, a mai adaugat prim-ministrul.

- Premierul Florin Citu a declarat luni, referindu-se la neregulile descoperite de ISU in secțiile ATI, ca il intereseaza mai mult sa vada ce masuri s-au implementat dupa tragedia de la Spitalul Piatra Neamt. „Dupa ce voi avea toate concluziile analizelor, vom discuta. E o ancheta in curs si vom vedea…

- Premierul Florin Citu a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca Romania se claseaza in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume in contextul pandemiei COVID-19, alaturi de tari precum SUA, Germania sau Franta.

- Premierul Florin Citu saluta reducerea ratei dobanzii de politica monetara Foto: Arhiva. Premierul Florin Cîtu spune ca decizia de vineri, 15 ianuarie, a BNR de reducere a ratei dobânzii de politica monetara este o veste foarte buna pentru toata…

- Premierul Florin Cițu susține ca n-a lasat economia sa se prabușeasca in 2020, asta in condițiile in care Romania va incheia anul cu un deficit bugetar de peste 9%. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT ”Dragi romani, La trecerea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni ca se vor prelungi in 2021 unele „masuri active” de sprijin a economiei in criza generata de coronavirus: Se prelungesc pana la 30 iunie 2021 masuri active pentru sprijinirea economiei in pandemie, precum beneficiile pentru angajatii din somaj tehnic. De asemenea,va…