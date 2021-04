Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu spune ca INSP este responsabil de includerea in metodologie a testelor de saliva. „Eu sunt cel care a propus revenirea la scoala dupa ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea. Am facut aceasta propunere dupa ce am discutat cu mai multi specialisti care mi-au…

- Premierul Florin Citu sustine ca a propus ca revenirea in scoli sa fie facuta dupa ce elevii au efectuat teste de saliva, non-invazive, privind COVID-19, iar INSP este cel care trebuie sa le includa in metodologie. El a adaugat ca astfel de teste sunt folosite cam peste tot in lume.

- Premierul Florin Cițu spune ca testele non-invazive cerute de Ministerul Educației pentru testarea elevilor sunt la fel de bune ca alte teste rapide, dar ca ele nu au fost insa introduse in metodologia INSP. Declarația vine dupa o disputa intre Ministerul Educației și cel al Sanatații privind tipul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca Ministerul Sanatatii nu are baza legala pentru achizitionarea de teste rapide pe baza de saliva in vederea testarii no-invazive pentru COVID in unitatile de invatamant sau in ale institutii care nu sunt in subordinea ministerului, asa cum solicita ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ieri ca testele din saliva pentru scoli trebuie achizitionate de Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres. „Testele din saliva sunt foarte usor de folosit, sunt deja aprobate in Romania. ANMDR a aprobat mai multe teste in Romania. Achizitia, daca vorbim…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Partidul Social Democrat vrea sa scoata Romania din Uniunea Europeana deoarece amendamentele depuse de social-democrati la buget au ca sursa de finantare zona din care tara noastra plateste contributia la UE. El a mentionat ca amendamentele PSD au un impact bugetar…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, despre amanarea vaccinarii pana in martie a romanilor programați deja. Romanii care au aflat de amanare au observat ca vor avea rapelul la o luna distanța, și nu 21 de zile, a fost intrebarea adresata prim-ministrului. …