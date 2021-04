Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații le-ar caștiga detașat, cu o treime din voturi. Distanța fața de a doua poziție, ocupata de liberali, ar fi de 12 procente. Conform ultimului sondaj CURS, daca duminica ar avea loc alegeri, partidele ar urma sa obtina urmatoarele scoruri:…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, spune ca miniștrii USR PLUS nu s-au razgandit in privința premierului Florin Cițu, deși au participat la ședința de Guvern. Intrebat daca miniștrii USR vor demisiona din Guvern, Nasui nu a exclus aceasta varianta, insa a precizat ca deciziile vor fi luate in interiorul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, marți, ca nu a fost invitat sa participe la conferința de presa susținuta de premierul Florin Cițu și șeful DSU, Raed Arafat, care a avut loc luni seara la Guvern, dupa tragedia de la spitalul „Victor Babeș”, in care au murit trei pacienți.„Cred ca premierul…

- Președintele USR, Dan Barna, respinge o posibila solicitare de demisie din partea liberalilor pentru ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa scandalul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor. Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, la Parlament, ca soluția tensiunilor din Coaliție „este dialogul”,…

- „ Așa cum am promis, este un an al reformelor, dar si un an in care se continua investițiile și chiar vor crește. Investițiile in anul trecut, execuția bugetara a fost cu 10 miliarde mai mare decat in 2019, de 53,2 miliarde, și grație unui principiu pe care l-am respectat anul trecut: am vrut ca jumatate…

- „Bugetul este o provocare pentru orice coalitie, mai ales ca sunte oameni politici. Am spus clar care sunt criteriile de la care pornim cu bugetul pe anul acest – fara risipa banului public. V-am dat cateva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat in 4 ani de zile si nu cred ca performanta celor…

- Deputatul PNL, Florin Roman, susține ca in perioada cat a fost ministru al Finanțelor, Florin Cițu, a incercat sa reduca salariile celor de la CEC și EximBank, insa s-a lovit de rezistența sistemului. Roman arata ca aceasta problema trebuie rezolvata, asta pentru ca in consiliile de administrație…

- Proiect de ordin privind redeschiderea școlilor Ministerul Educației i-a transmis Ministerului Sanatații în aceasta dimineața pentru aprobare o schița a ordinului comun privind redeschiderea școlilor în format fizic. Cele doua ministere au lucrat la document începând…