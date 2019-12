"Am anuntat cateva masuri: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor conditii pentru administratorii Pilonului II de pensii. In ceea ce priveste taxa pe energie, acolo se lucreaza intr-un sistem gradual, ramane insa salariul minim in constructii. Acolo am spus la inceput ca nu ne putem sa ne atingem, dar eliminam taxa pentru telecomunicatii. Cam aceasta este directia. Incercam sa eliminam cam toate elementele nocive ale OUG 114, tot ce se mai poate elimina, pentru ca am spus in sistemul de constructii nu se mai poate elimina. (...) In seara aceasta va fi o prima lectura pe modificarile OUG…