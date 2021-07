Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, PNL nu avea nici guvernarea si nici functia de prim-ministru. "Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, nu primul daca mai scoatem nu stiu ce procente, nu,…

- „Ministerele au bani de salarii pana la finalul anului. Atat salariile, cat și pensiile. E vorba de subvenții. Eu am spus foarte clar: nu voi subvenționa pierderi. Reformele trebuie sa le avem aprobate in ședința de Guvern. Pe companii nu avem inca și nici nu avem in ședința de Guvern pe direcția pe…

- De la 1 iunie, relaxari pentru toti romanii, indiferent de zona unde sunt! Anunțul a fost facut de premierul Florin Citu. El a adaugat ca Romania „nu are nicio scuza” sa nu-și atinga ținta de a avea 5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doza pana la 1 iunie. Cițu a amintit ca situația COVID…

- Florin Cițu a fost contrat, joi, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce premierul a anunțat ca de la 1 iunie ar putea incepe marea relaxare in Romania. Iohannis a declarat, joi, ca 1 iunie nu va fi data relaxarii totale, mentionand ca este optimist ca in cursul verii se va ajunge la acest obiectiv.…

- Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut ministrilor sa accelereze reformele in ministerele pe care le conduc, dar si in companiile din subordine, adaugand ca imbunatatirea perspectivei de la “negativ” la “stabil”, din partea agentiei de rating Standard & Poor’s, implica o serie de obligatii pentru guvern.…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca are un comportament demn de junta militara. Vlad Voiculescu a vorbit despre ancheta prin care trece fostul sau consilier, Ștefan Voinea. „Premierul a gasit de cuviința sa porneasca o ancheta imptriva unui membru al echipei…