Florin Cîțu vrea să informatizeze ANAF cu ajutorul CSAT. Ce își dorește să evite Ministrul Finanțelor Florin Cițu va solicita CSAT sa declare informtizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor proiecte de importanța naționala, pentru a putea fi realizate prin incredințare directa, cit mai repede. CSAT este modul in care ministrul incerca sa ocoleasca birocrația și funcționarii care nu-și fac datoria. „Sa putem merge pe incredințare directa, sa avem acest […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

