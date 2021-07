Premierul Florin Cițu vrea sa renegocieze cu USR PLUS portofolii importante din Guvern, dar schimbarile vor fi amanate pana la data Congresului PNL, cand Cițu spera ca va fi noul președinte al partidului sau. Conform unor surse liberale citate de Antena 3, premierul Florin Citu ar pregati mai multe schimbari in Guvernul Romaniei daca va […] The post Florin Cițu vrea sa ia din ministerele USR PLUS. Daca ajunge președintele PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .