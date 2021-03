Florin Cîțu vrea dreptate: TOȚI românii trebuie să știe Florin Cițu a postat un mesaj pe o rețea sociala prin care a dorit sa lamureasca situația ”ipoteticului control care s-ar putea face la Ministerul Sanatații”. ”Ipoteticul control care s-ar putea face la Ministerul Sanatații a suscitat multe discuții tendențioase in spațiul public. Așa ca fac urmatoarele precizari: 1. Susțin transparentizarea informațiilor de catre toate autoritațile statului. Oamenii trebuie sa știe date despre cheltuirea banilor publici, despre pandemie, vaccinare și despre orice alta informație de interes public. 2. Este normal sa fac verificari in legatura cu sesizarile pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

