Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata ca va propune alți miniștri daca propunerile nu vor fi acceptate de parlamentari. Procedura nu are legatura cu incredea in Guvern, a spus prim-ministrul. Premierul Florin Cițu considera ca astfel respecta prevederile constituționale. „Eu voi respecta Constituția,…

- Premierul Florin Citu spune ca in cazul in care propunerile pentru noii ministri in cazul portofoliilor USR PLUS nu vor fi acceptate de Parlament, va inainta alte propuneri, argumentand ca procedura nu are nicio legatura cu votul de incredere al Parlamentului. ]ntrebat cum interpreteaza schimbarea structurii…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea ministrilor ce urmeaza sa fie numiti pe portofoliile care au apartinut USR PLUS, nu un vot de incredere pentru intregul Cabinet. „Eu voi respecta Constitutia si suntem in procedura de remaniere. Constitutia sune foarte…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea ministrilor ce urmeaza sa fie numiti pe portofoliile care au apartinut USR PLUS, nu un vot de incredere pentru intregul Cabinet.

- Premierul Florin Cîțu insista ca, deși se schimba structura politica a guvernului prin ruperea coaliției cu USR PLUS, guvernul sau nu trebuie sa mearga în Parlament pentru un nou vot de încredere, ci doar pentru miniștrii înlocuiți. ”Eu nu îmi permit sa interpretez…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata ca va propune alți miniștri daca propunerile nu vor fi acceptate de parlamentari. Procedura nu are legatura cu incredea in Guvern, a spus prim-ministrul. Premierul Florin Cițu considera ca astfel respecta prevederile constituționale, scrie Mediafax.…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, referitor la anuntul privind retragerea din Guvern a ministrilor USR PLUS, ca trebuie sa vada mai intai documentele, mentionand ca "raul cel mai mare pentru Romania a fost facut cand USR PLUS s-a asociat cu AUR, un partid extremist". Citu a mai spus ca ministrii…

- Premierul Florin Citu participa, duminica, la o videoconferinta cu prefectii, in contextul avertizarilor meteorologice, unde a anuntat adoptarea unei hotarari de Guvern, care sa instituie derogare de la procedura normala de acordare a ajutoarelor. El le-a cerut prefectilor sa ia legatura cu organizatorii…