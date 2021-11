Stiri pe aceeasi tema

- PSD a anunțat ca vrea sa introduca o taxa de solidaritate pe lux, pentru case de peste 120 mp, mașini de peste 50.000 de euro sau venituri de peste 100.000 euro pe an, potrivit unor surse HotNews. PNL, PSD și UDMR continua negocierile pe programul de guvernare, dar nu par sa înainteze în…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a dat, miercuri seara, ultimele detalii despre negocierile care se poarta in aceste zile cu PSD pentru formarea noului guvern. "Este normal la inceput sa fie discuții contradictorii, venim de pe poziții separate. Cred ca vom gasi soluția finala, e vorba de guvernare…

- Numarul ministerelor ar putea crește pana la 20, a fost una din temele discutate marți de liderii PNL, PSD și UDMR, anunța liderul liberalilor, Florin Cițu. „Nu am discutat despre ministere sau despre funcția de premier. Este o discuție despre extinderea numarului de ministere. Maxim 20”, spune Florin…

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa negocierile cu PNL si UDMR pentru formarea noului guven,ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul pana la finalul lunii noiembrie si a precizat ca nu s-a discutat…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca prefectii USR PLUS vor ramane in functie pana ce va fi luata o decizie de catre partid sau de catre guvern. "Prefectii USR PLUS isi vor face treaba pana la momentul la care se va lua o decizie, fie de catre partid, fie de catre guvern", a aratat…

- Ședința de guvern, programata pentru ora 19.00, dupa ce fusese suspendata în urma scandalului privind programului „Anghel Saligny” pe care premierul Florin Cîțu încearca sa îl adopte în pofida opoziției USR-PLUS ar putea fi amanata pentru joi, conform unor surse…

- Scandalul iscat in jurul adoptarii Programului ”Anghel Saligny” naște tensiuni uriașe in cadrul coaliției de guvernare și exista riscul unei crize politice fara precedent. Astazi a avut loc o ședința de Guvern, iar principala tema de discuție a fost cea legata de Programul ”Anghel Saligny”.…

- Razboiul din interiorul PNL este unul total, iar faptul ca echipa lui Florin Cițu a facut o mișcare de forța prin convocarea Biroului Politic Național fara acordul președintelui PNL, genereaza o reacție din partea lui Ludovic Orban. Conform surselor noastre, liderul PNL intenționeaza sa nu…