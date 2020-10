Florin Cîțu: Victorie! Fitch a menținut ratingul de țară al României Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunța, vineri seara, ca agenția Fitch a menținut ratingul de țara al României.



Florin Cîțu spune ca Fitch a menținut ratingul de țara și a spus &"foarte clar&" ca PNL nu crește taxe în 2021.



&"Victorie! Fitch a menținut rating-ul de țara al României. În plus, agenția de rating spune foarte clar ca PNL NU crește taxe în 2021&", a scris Cîțu pe Facebook, potrivit Mediafax.



Acesta citeaza Fitch: &"The ruling centre-right PNL administration has pledged to focus on efficiency and targeted measures… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

