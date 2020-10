”Victorie! Fitch a mentinut rating-ul de tara al Romaniei”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Florin Citu. Acesta arata creprezentantii agentiei de rating au apreciat solutiile pentru reducera deficitului, care nu includ cresteri de taxe. ”In plus, agentia de rating spune foarte clar ca PNL nu creste taxe in 2021 :«The ruling centre-right PNL administration has pledged to focus on efficiency and targeted measures rather than tax increases to reduce the deficit (Guvernul PNL s-a angajat sa se concentreze mai degraba pe eficienta si pe masuri specifice decat pe cresteri de impozite pentru a reduce…