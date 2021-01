DaBaby lanseaza single-ul “Masterpiece”

DaBaby incepe anul in forta cu single-ul “Masterpiece”, in care abordează pe scurt implicarea sa în controversatul subiect Walmart din noiembrie 2018. Produs de catre DA Got That Dope, melodia de trei minute cu o energie incredibila atinge si incidentul din urma cu aproximativ trei ani, in urma caruia DaBaby a fost… [citeste mai departe]