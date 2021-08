Premierul Florin Citu a declarat joi, 26 august, la primul Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului Romania Educata, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie și ca au fost incluse fonduri si pentru proiectul care ii aparține presedintelui Klaus Iohannis . „Romania Educata este in PNRR și as vrea sa va anunt din nou, și pe aceasta cale, ca PNRR va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie. Deci, suntem in grafic si cu PNRR-ul”, a declarat șeful Executivului. „Avem pana acum o platforma Romania Educata. Stim…