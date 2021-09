Florin Cîțu: „USR trebuie să se decida dacă vrea să fie lângă PSD și AUR sau la guvernare” Premierul Florin Cițu a anunțat ca va discuta cu viitorul președinte al USR-PLUS, ales in urma Congresului din 2 octombrie, despre refacerea coaliției de guvernare. Intr-un interviu acordat Digi24 dupa caștigarea președinției PNL, Florin Cițu a precizat ca singura condiție este renunțarea la moțiunea de cenzura depusa alaturi de AUR. „Atata timp cat exista moțiunea de cenzura e complicat sa vedem un dialog. Moțiunea PSD daca nu are voturile USR nu are cum sa treaca și invers pentru moțiunea USR. USR trebuie sa se decida daca vrea sa fie langa PSD și AUR sau la guvernare cu PNL și UDMR”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

