- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combaterea coruptiei au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul CITU FLORIN VASILE, in prezent senator, la data faptelor avand si functia de prim ministru al Guvernului Romaniei, pentru savarsirea a…

- Fostul premier Florin Citu a ajuns miercuri dimineața, 6 decembrie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a fi audiat in dosarul achizitiei de vaccinuri din pandemie, dar a refuzat sa dea declarații.„Nu vreti sa asteptam un pic sa mergem inauntru si dupa vedem ce se intampla acolo, vorbim”,…

- Fostul premier Florin Cițu, actualmente senator PNL, a ajuns miercuri, 6 noiembrie, la Direcția Naționala Anticorupție. Urmeaza sa fie audiat in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid. Saptamana trecuta, Senatul a decis, prin vot, sa-i ridice imunitatea, urmare a solicitarii DNA. Pana sa ajunga…

- CTP il cauționeaza pe ‘Magicianul’ acuzat de DNA in Dosarul achiziției vaccinurilor in pandemie: De vina ar fi doar CițuCristian Tudor Popescu (CTP) a vorbit, intr-o postare, pe Facebook, despre dosarul vaccinurilor, in care sunt urmariți penal fostul premier Florin Cițu și foștii miniștri ai Sanatații,…

- Voturile au fost numarate: 90 pentru, doua contra și trei abțineri. Senatul i-a ridicat imunitatea lui Florin Cițu in dosarul achiziției de vaccinuri. Fostul premier poate fi urmarit penal. Discursul acid al fostului șef al Executivului a starnit numeroase reacții. Voturile au decis: Senatul i-a ridicat…

- DNA a solicitat, joia trecuta, Senatului si Presedintiei ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu si a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila. Procurorii ii acuza de abuz in serviciu in legatura cu achizitiile de vaccinuri din pandemie, prejudiciul depasind un miliard…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, despre dosarul achizitiei de vaccinuri in pandemie, ca in total, Romania a stabilit obligatii contractuale de 80 de milioane de doze si a luat 35 de milioane de doze, in valoare de 2,5 miliarde de lei, din care 10 milioane de doze au expirat si…

- Senatul discuta cererea DNA de ridicare a imunitatii senatorului Florin Citu. Este vizat in dosarul achizitiei de vaccinuri Biroul permanent al Senatului discuta vineri, de la ora 13:00, solicitarea DNA referitoare la ridicarea imunitatii parlamentare a fostului premier, senatorul PNL Florin Citu. Sedinta…