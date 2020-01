Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat sambata ca stie problemele de la vama, dar situatia este mai complicata, iar una dintre solutiile avute in vedere pentru reducerea evaziunii ar putea fi vamuirea la destinatie. "Una dintre solutii este sa facem ce fac cei din Uniunea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat sambata ca stie problemele de la vama, dar situatia este mai complicata, iar una dintre solutiile avute in vedere pentru reducerea evaziunii ar putea fi vamuirea la destinatie. "Una dintre solutii este sa facem ce fac cei din Uniunea Europeana,…

- Reducerea evaziunii fiscale si cresterea sumelor incasate la bugetul de stat nu se pot face prin luarea unor masuri tocmai impotriva institutiei care are atributii in aceste domenii, avertizeaza reprezentantii Sindicatului National "Meridian", intr-un comunicat de presa, informeaza Agerpres.Citește…

- Dupa ce ministrul de Finante a anuntat ca are de gand sa desfiinteze 2.000 de posturi de la ANAF, Sindicatul National al Functionarilor Meridian reactioneaza vehement si sustine ca nu asa se vor obtine reducerea evaziunii fiscale si cresterea sumelor incasate la buget, obiective declarate de Florin…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, spune ca guvernul din care face parte a salvat Pilonul II de pensii, prin Ordonanța de urgența aprobata luni. Ministrul a anunțat la Realitatea Plus cu cat va crește contribuția la acest pilon de pesnii private.

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, miercuri, abrogarea pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica, dar si reducerea TVA de la 19% la 16% si dublarea alocatiilor copiilor. PSD a reusit sa impuna, in comisii, adoptarea acestor masuri fiscale care, spun liberalii,…

- Cițu spune ca este pregatit sa mearga in Parlament cu bugetul pe 2020: “Incercam sa salvam situația cat de cat in ultimele zile” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a facut cunoscut faptul ca in ședința Guvernului din data de 28 noiembrie 2019 a fost aprobata suma de 70 de milioane de lei pentru plațile ce trebuie asigurate fermierilor care beneficiaza de ajutorul de minimis pentru tomatele cultivate in sere și solarii.…