- Premierul Florin Citu spune ca bugetul Capitalei, respins inclusiv prin votul consilierilor USR PLUS, nu a fost discutat in ședința coalitiei din aceasta seara, dar ca a vorbit vicepremierul Dan Barna despre acest subiect.Cițu a avertizat ca un Bucuresti fara buget „inseamna probleme pentru toata lumea”.

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca nu s-a discutat in coalitie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna si au covenit sa medieze situatia, daca este cazul. ”Este nevie sa deblocam aceasta situatie cat mai repede pentru ca un Bucuresti fara buget inseamna…

- Ședința Consiliului General de miercuri a inceput cu discuții aprinse pe tema proiectului de buget al Bucureștiului. Dupa ce o parte dintre consilierii USR Plus au anunțat ca vor boicota votul, primarul Nicușor Dan s-a aratat surprins de aceasta decizie și a spus ca bugetul a fost deja discutat timp…

