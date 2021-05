Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca va merge o noapte in Vama Veche, la Marea Neagra, dupa ce le-a promis acest lucru unor tineri, iar acum, odata cu ridicarea restrictiilor de noapte, are motive sa respecte promisiunea.

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Digi24, ca iși va respecta promisiunea de a merge in aceasta vara in Vama Veche, in contextul in care au fost anunțate noi masuri de relaxare, intre care ridicarea restricțiilor de circulație pe timp de noapte.

- Premierul Florin Citu a declarat ca va merge o noapte in Vama Veche, la Marea Neagra, dupa ce le-a promis acest lucru unor tineri, iar acum, odata cu ridicarea restrictiilor de noapte, are motive sa respecte promisiunea.

- Premierul Florin Cîtu anunta, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ca în aceasta vara va merge în Vama Veche. „Va promit ca ne vedem vara aceasta si în Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati.…

- Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca vara aceasta va bifa Vama Veche de pe lista. „Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Florin Citu face…

- Premierul Florin Citu le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, unor tineri aflati la Vama Veche care ar vrea ca restrictiile de circulatie sa fie instituite mai tarziu de 10 si l-au invitat sa li se alature, promitandu-le ca se vor vedea vara aceasta si in Vama. Tinerii nu au renunțat in acest an la…

- Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca in aceasta vara va merge in Vama Veche. "Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters", se arata in mesajul transmis sambata de premier. Florin Citu…

- Premierul Florin Citu le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, unor tineri aflati la Vama Veche care ar vrea ca restrictiile de circulatie sa fie instituite mai tarziu de ora 10 si care l-au invitat sa li se alature. Prim-ministrul le-a promis ca se vor vedea vara aceasta si in Vama.