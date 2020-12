Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, are in ultimele zile din campania electorala pentru alegerile parlamentare un mesaj dur impotriva celor de la PSD. El susține ca oamenii trebuie sa-i trimita langa Liviu Dragnea pe Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu și „restul gaștii psd-iste”. „A venit…

- "PSD isi lanseaza programul pentru saracirea romanilor. Sa nu uitam ce a insemnat guvernarea PSD pentru ca aceeasi oameni pregatesc aceleasi masuri", a scris marti, pe Facebook, Florin Citu. Ministrul Finantelor a precizat ca guvernarea PSD a insemnat: - 500 modificari ale Codului fiscal-…

- Florin Citu prezinta, intr-o postare pe Facebook, sursele de finantare pentru Programul de guvernare al PSD, atat pentru anul 2021, cat si pentru 2022. ”2021 - Acord FMI negociat inca din Septembrie 2019 - 261 modificari ale codului fiscal - introducere supraaciza carburant - impozitarea tutror veniturilor…

- "Ciolacu și gașca lui sunt VINOVAȚI și trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei naționale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru execuția bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA", a scris Florin Citu, pe Facebook.…

- ”In medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020. Prin comparatie in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Asta desi socul care a lovit economia globala a lovit cu aceeasi intensitate si Romania. Datoria publica creste pentru ca in toate tarile…

- PSD invoca drama de la Colectiv și arata, ca reacție la numarul de noi cazuri de persoane cu coronavirus, ca intr-o singura zi au pierit mai mulți oameni decat in dezastrul de acum cinci ani: „Drama este ca, din cauza iresponsabilitații guvernarii, vom trai cate un Colectiv in fiecare zi".…