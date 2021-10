Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, dupa ședința de Guvern, ca certificatul verde ar putea fi introdus peste tot in Romania, inclusiv in magazine și supermarketuri. Știrea este in curs de actualizare! Astfel, accesul in magazine s-ar putea face doar pe baza certificatului verde, a unui test…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca PSD a depus plangere penala pentru modul in care Executivul condus de premierul demis Florin Cițu a alocat bani din Fondul de rezerva catre anumite primarii. PSD a formulat o plangere penala la DNA impotriva premierului demis…

- ”Principiul pe care l-am enuntat de fiecare data este: Taxe mai mici pentru toata lumea, dar platite de toata lumea. Trebuie sa existe echitate si la salarii mici, si la salarii mari”, a scris, luni, pe Facebook, Dan Vilceanu. Acesta le raspunde ”celor care spun acum ca acest principiu subfinanteaza…

- Comunicat Beniamin Todosiu, deputat USR: Premierul DEMIS, Florin Cițu, președintele PNL, iși bate joc de banii romanilor Premierul DEMIS, Florin Cițu, președintele PNL, iși bate joc de banii romanilor. 1 MILIARD de lei distribuit pe criterii politice la primarii care l-au votat. Premierul DEMIS, Florin…

- Florin Cițu vine cu prima reacție dupa demiterea Guvernului: „Binele invinge!”. Premierul demis a postat pe Instagram un mesaj, in care a scris doar „Binele invinge!”. Guvernul Cițu a fost demis...

- Noul ministru al finantelor, Dan Vilceanu, si-a preluat portofoliul Dan Vîlceanu. Foto: https://www.facebook.com/DanVilceanu.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Noul ministru al finantelor, Dan Vîlceanu, si-a preluat astazi portofoliul, dupa ce interimatul functiei…

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…

- In urma cu doi ani, in timpul ultimului an de guvernare PSD, Florin Citu il acuza pe ministrul Finanțelor de la acea vreme, Eugen Teodorovici, ca tradeaza interesele Romaniei, cu ajutorul lui Putin, ca senatorul este spion rus si ca plateste sa il urmareasca.„Il acuz pe Eugen Teodorovici de tradarea…