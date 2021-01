Florin Cîțu: Ținta de deficit rămâne 7% din PIB în acest an Tinta de deficit pentru bugetul de stat pe 2021 ramane la 7%, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat, totodata, ca se va introduce, in premiera, bugetarea multianuala. „Tintele raman aceleasi, mergem pe un deficit de 7%, speram sa ajungem la 7%, 7% – 7,1%, dar in jurul acestei cifre mergem. Si as vrea sa spun de ce trebuie sa facem aceasta munca si dureaza mai mult sau pare ca dureaza mai mult, desi obiectivul este acela de a veni in Parlament saptamana viitoare, pentru ca reversam sau intoarcem sau introducem reforme care au fost amanate 30 de ani sau masuri care au avut un efect devastator,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

