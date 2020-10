Florin Cîțu: Testele pentru Covid făcute de companii angajaților, suportate de către stat Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, o ordonața de urgența care prevede mai multe […] Articolul Florin Cițu: Testele pentru Covid facute de companii angajaților, suportate de catre stat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

