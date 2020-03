Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz pozitiv de coronavirus a fost confirmat miercuri la o persoana de 71 de ani din Suceava, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Acesta este al saselea caz de COVID-19 confirmat in Romania, scrie agerpres.ro.

- Pacientul din Suceava a fost depistat, miercuri, cu coronavirus.Raed Arafat a explicat, in cadrul unei ședințe de urgența la MAI, ca barbatul va fi transportat la Iași pentru ingrijiri. El se afla in izolare la domiciliu, iar testul efectuat miercuri a ieșit pozitiv. Romania are, in prezent șase bolnavi…

- Noul coronavirus pare sa se raspandeasca acum mult mai rapid in afara Chinei decat in interiorul țarii, iar aeroporturile din țarile afectate au inceput sa scaneze termic pasagerii pentru a-i depista pe cei infectați, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful Organizației…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat, luni, doua noi cazuri de infecție cu Covid-19 la doi foști pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, astfel ca numarul total al oamenilor infectați în regiune ajunge la 81, scrie Mediafax citând CNN. Totodata, bilanțul deceselor la nivel global…

- Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) doresc o procedura unificata pentru a preveni raspandirea rapida a noului coronavirus din China, a declarat duminica ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters.

- Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici, a afirmat, marți seara, la Antena 3, ca actualul ministru al finanțelor, Florin Cițu, s-a intalnit recent la un restaurant cu o persoana din zona de evaziune fiscala.Noul coronavirus face ravagii in China: creștere alarmanta a numarului de morți,…