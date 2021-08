Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, ca raspuns la declaratiile presedintelui PNL, Ludovic Orban, ca acesta a ales "un mod foarte urat sa iasa din politica" si a adaugat ca are sustinerea a 36 de filiale, reusind sa il aduca de partea sa pe Gheorghe Falca. "Poate ma mai intrebati despre declaratiile…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, la TVR 1 ca in opinia sa presedintele PNL, Ludovic Orban „a ales un mod urat sa iasa din politica”, in contextul scandalului generat in jurul campaniei interne a formatiunii.

- Economistul Bogdan Glavan, fost consilier al premierului Ludovic Orban, nu exclude o creștere a taxelor in actuala guvernare, deși premierul Florin Cițu a spus in repetate randuri ca nu va crește fiscalitatea. „Hai sa recapitulam istoria. Dupa boom-ul din 2004-2008 a venit criza. Și…

- Premierul Florin Citu si presedintele PNL, Ludovic Orban, au participat la alegerile din cadrul PNL Sector 4 marti seara, continuand campania interna pentru sefia formatiunii. Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Pavel Popescu, care a fost reales, in timp ce Ludovic Orban a afirmat ca-i sustine…

- Analistul politic Radu Magdin a prezentat, citat de Mediafax, argumentele cu care Florin Cițu și Ludovic Orban iși pot convinge colegii de partid sa-i susțina la șefia partidului. „O mare parte dintre acesti primari sau presedinti de consilii judetene sunt si lideri de organizatie judeteana.…

- Trei organizații PNL trec de partea premierului Florin Cițu. Este vorba despre organizațiile de la Vaslui, Timișoara și Constanța - acestea ar urma sa iși anunțe susținerea pentru premier in perioada urmatoare. La Vaslui, lovitura este cu atat mai mare cu cat președintele organizației, Nelu Tataru,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat duminica la Arad ca nu este genul care sa iși faca poze ca sa iși arate sprijinul și ca este susținut de mulți colegi de partid la alegerile de la congresul PNL din septembrie. „Ne consultam, luam decizii impreuna”, a spus el despre relația cu Cițu, conform…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, intr-o conferința de presa la Arad, ca „foarte multe” dintre filialele judetene ale PNL il sustin pentru sefia partidului. El spune ca nu este genul de om care sa faca poze ca sa-si arate sprijinul, subliniind ca, atunci cand un presedinte de filiala isi arata…