Camelia Sălcudean a fost demisă din postul de subprefect de Cluj

Prefecții și subprefecții USR PLUS, din toată țara, au fost demiși din ordinul premierului Florin Cîțu. Între cei care au rămas fără post este și subprefectul Clujului, Camelia Sălcudean, președinte USR PLUS Cluj. USR PLUS avea 14 prefecți și 28 de subprefecți. Premierul… [citeste mai departe]