Premierul Florin Cițu a anunțat imediat dupa ședința de Guvern ca analiza privind sporurile din sistemul bugetar este finalizata și in curand va anunța modificarile pe care le face in legea salarizarii unitare. In ceea ce privește sporurile bugetarilor, Florin Cițu a dat de ințeles ca se pregatește sa taie din ele și ca acestea […] The post Florin Cițu, suparat pe sporurile bugetarilor. “Nici nu știam ca exista.” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .