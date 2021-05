Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, a declarat ca pandemia nu a trecut inca, dar este momentul ca romanii sa beneficieze de unele relaxari si sa poata relua evenimente mult-asteptate, cum ar fi nunti sau botezuri.

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, a declarat ca pandemia nu a trecut inca, dar este momentul ca romanii sa beneficieze de unele relaxari si sa poata relua evenimente mult-asteptate, cum ar fi nunti sau botezuri, anunța news.ro. ”Fiecare pas pe care il facem si in care vedem ca pandemia…

- De la 1 iunie vor exista relaxari ale restricțiilor "pentru toți romanii", indiferent de zona in care sunt, promite premierul Florin Citu. El mai susține ca tot de la acea data se va gasi o solutie... The post Cițu promite relaxari ale restricțiilor „pentru toti romanii”. Vor putea fi organizate nunti…

- „Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in București suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este singurul element care explica evoluția ratei de infectare in jos in toata țara. Inseamna ca și presiunea pe spitale s-a redus…

- „Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in București suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este singurul element care explica evoluția ratei de infectare in jos in toata țara. Inseamna ca și presiunea pe spitale s-a redus…

- Aflat marți, 11 iunie, la Satu Mare, Florin Cițu a vizitat centrul de vaccinare situat la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”. Intr-o conferința de presa, premierul a intarit faptul ca mai multe masuri de restricție antiepidemica vor fi ridicate de la 1 iunie, in condițiile scaderii ratelor…

- Noi propuneri de relaxare venite de la Ministerul Economiei. Acestea includ posibilitatea participarii la evenimente private a persoanelor vaccinate sau testate anti-COVID și renunțarea la portul maștii in aer liber in zonele cu grad ridicat de vaccinare. Printre masurile propuse se numara redeschiderea…

- Comitetul Interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie va discuta, maine, noi propuneri privind relaxarea unor masuri odata cu prima zi de vara. Conform premierului Florin Citu, exista posibilitatea ca, daca la 1 iunie vom avea 5 milioane de persoane vaccinate, persoanele…