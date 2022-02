„Am propus sa fie o audiere in comisiile reunite. Acolo presedintele ASF are sansa sa prezinte ceea ce s-a intamplat pe piata de asigurari. Am auzit ca Guvernul merge spre a infiinta o noua companie de asigurari. Dati-mi voie sa fiu putin sceptic aici. Avem deja o companie de asigurari. Daca va trebui sa faca o alta companie de asigurari, cred ca e bine sa o elimine pe cealalta. Nu avem nevoie de doua companii de asigurari de stat”, a declarat Florin Citu, intrebat daca presedintele ASF mai are sustinerea PNL pentru aceasta functie. PNL a solicitat audierea in Parlament a sefului ASF, in cazul…