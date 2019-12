Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare capitol, inainte de sarbatorile de iarna, conform Agerpres.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei,…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca intentia Guvernului de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea raspunderii in Parlament, este o decizie curajoasa, "dar poate sa fie o decizie bazata pe analiza unei realitati". Guvernul apeleaza de a…

- Dupa ce in aceasta seara, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania ca Guvernul sa si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat.Acesta a mai declarat ca, in cazul in care se va intampla acest lucru, PSD va depune initiative legislative de…

- Fostul judecator al CCR Toni Grebla a declarat, pentru MEDIAFAX, ca asumarea raspunderii de catre Guvern este o forma simplificata de legiferare, fiind practic „jumatatea drumului intre ordonanța de urgența și proiectul de lege”.„Este jumatatea drumului intre ordonanța de urgența și proiectul…

- Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, au aparut in regim de urgența legile care prevad abrogarea recursului compensatoriu, alegerea președinților de consilii județene și anularea pensiilor speciale. Urgentarea proiectelor a fost decisa de PSD, dupa anunțul PNL ca Guvernul iși va asuma raspunderea…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca daca Guvernul Orban va modifica sau iși va asuma raspunderea pentru Secția de investigare a infracțiunilor in justiție (SIIJ), atunci ALDE va vota o moțiune de cenzura pentru caderea Guvernului. „Nu am discutat in mod special de pastrare, ca nu am discutat de desființare.…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca daca Guvernul Orban va modifica sau iși va asuma raspunderea pentru Secția de investigare a infracțiunilor in justiție (SIIJ), atunci ALDE va vota o moțiune de cenzura pentru caderea Guvernului. El a susținut ca ALDE nu e de acord cu desființarea Secției.…

- Dacian Ciolos sustine ideea unui vot pentru Guvernul Orban in Parlament, in ciuda reticentei manifestate de partenerii de la USR. Liderul PLUS vrea insa ca Guvernul Orban sa-si asume raspunderea in Parlament pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, desi alte partide…