- „S-au gasit probleme in momentul in care au decopertat, (...) au gasit probleme de structura, probleme mai grave decat se asteptau si de aceea nu s-a putut respecta. Se lucreaza (...). In momentul in care s-a decopertat si s-a vazut structura si-au dat seama ca e nevoie de lucrari mai ample fata de…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, marti, ca oamenii inclina sa spuna ca vor fi introduse taxe in perioada urmatoare, impozitarea progresiva pentru populatie si suprataxarea companiilor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit cu o replica la afirmatiile acestuia, aratand ca fiecare…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, la Constanta, ca saptamana viitoare va fi prezentat „pachetul economic” care va cuprinde vouchere pentru alimente destinate pensionarilor cu venituri pana in 1.500 de lei si vouchere de „sub 50 de euro” pentru copiii care provin…

- Florin Cițu, președintele PNL, Marcel Ciolacu, președintele PSD, Catalin Drula, președintele interimar al USR, și Eugen Tomac, președintele PMP, au condamnat, in mesaje postate in social media, situația din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele PNL, Florin Cițu, ii transmite liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa il sune daca este nemulțumit. Reacția vine dupa afirmațiile social-democratului privitoare la o eventuala ieșire de la guvernare și declanșarea alegerilor anticipate.

- Dupa ce Florin Cițu (fost premier și fost ministru al finanțelor) și Adrian Caciu (ministru al finanțelor) au schimbat replici indirect, Marcel Ciolacu a intervenit și a precizat ca romanii așteapta lucruri serioase. Reacția lui Marcel Ciolacu ”Haideti sa depasim zona de declaratii politice si de fandoseli,…

- Intrebat daca este de acord cu impozitarea companiilor, anuntata de ministrul Finantelor, Ciolacu a raspuns: ”Pe veniturile exceptionale. In momentul in care speculezi si ai venituri exceptionale, este normal ca statul sa intervina sa te supraimpoziteze si acei bani sa intre in aceste programe de IMM…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca noua ordonanța pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaze nu va fi adoptata in ședința de guvern de marți. Liderul PSD și președintele PNL Florin Cițu au avut o noua discuție marți, la pranz, insa nu au reușit sa se ințeleaga daca…