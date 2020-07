Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, crede ca estimarea Comisiei Europene care prevede o scadere a economiei Romaniei cu 6 % in acest an este una pesimista. Declarația a fost facuta, miercuri, la videoconferinta Profit Financial Forum "Finantam repornirea economiei". "Comisia a pastrat pentru Romania…

- Singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus. "Intelegem foarte…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a vorbit, joi, la Realitatea Plus, despre situația in care se afla in acest moment economia Romaniei. Conform lui Cițu, tranversam cea mai dificila perioada pentru economia globala din ultima suta de ani, iar estimarea sa pentru sfarșitul de an este una negativa, de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a spus ca se ia in calcul lansarea unui nou program „Prima Casa”, dupa ce va fi modernizat, iar plafonul stabilit va tine cpont de preturile de acum din piata imobiliara.

- "Cum sa-ți foloseșți soția ca arma politica. De cateva zile urmarim cu toții un atac politic mizerabil la adresa mea. #FakeNews construit in cel mai securistic mod, mai ales daca va uiați cine conduce atacul. De ce ma ataca? Simplu. Refuz sa arunc țara in aer. Deși toate…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca din 15 iunie se vor putea deschide mall-urile, daca se confirma trendul descrescator al cazurilor de coronavirus, aceasta masura de relaxare fiind importanta pentru economie. “In ceea ce priveste masurile de relaxare, noi nu am inchis niciodata toata economia.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca site-ul IMM INVEST a fost refacut.El a precizat apoi ca "exista un risc", intrucat "PSD-istii vor sa opreasca acest program prin moțiune. Ciolacu și gașca lui socialista fac orice sa opreasca acest program"."Site-ul IMM INVEST a fost refacut. Exista un…