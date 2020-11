Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a alocat surse de bani suplimentare la rectificare pentru majorari salariale, iar, daca totusi unele companii de stat dau prime sau cresc salariile, acestea sunt posibile din economiile lor, a afirmat, sambata, ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. Citește…

- Intrebat daca ia in calcul ideea economistului sef al BNR de a reduce programul de lucru al bugetarilor si implicit salariul acestora ca masura de relaxare fiscala, ministrul finantelor, Florin Citu, a spus ca nu se pune problema unei astfel de decizii si a explicat strategia

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca exclude taierea sau inghetarea salariilor bugetarilor, dar ca se poate lua in calcul inghetarea salariilor demnitarilor, lucru care a fost facut si in 2020. ”Este o tema falsa. Infirm categoric acest scenariu, infirm categoric cresterea taxelor.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”. Cițu a precizat ca ”dimpotriva”,…

- Fara masuri de ajustare, deficitul bugetar va depasi anul viitor 8- din produsul intern brut, dupa ce in acest an este previzionat de Guvern la peste 9-, avertizeaza Valentin Lazea intr-o videoconferinta organizata de Consiliul Fiscal si Universitatea Al. I. Cuza din Iasi, conform Profit.ro. "Reducerea…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi, la Antena 3, ca „aproape cu certitudine” salariile demnitarilor vor fi inghețate in 2021. Intrebat daca Guvernul Orban va taia salariile bugetarilor cu 20%, așa cum a propus economistul-șef BNR Valentin Lazea, ministrul a raspuns: „Este…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei, despre care a vorbit,…