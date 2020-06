Florin Cîţu spune că mai mult îi este frică de deficitul bugetar decât i-a fost de COVID 19 „Nu prea am avut timp sa ma gandesc la asta (n.r. frica de COVID), singura ingrijorare a mea era ce se intampla in situatia aceasta cu finantele publice. Eu am respectat toate conditiile, dar mai mult frica nu a fost pentru mine, pentru ca am fost atat de concentrat din februarie de cand am vazut ca se intampla ceva, si ma gandeam la cum o sa iesim. Cand ai atat de multe probleme, la tine te gandesti ultimul. Sa stiti ca mie imi era mai frica in februarie si in martie pentru deficit, stabilitate, capacitatea de finantare. Da, imi era mai frica decat de Covid", a precizat duminica… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

