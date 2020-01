Stiri pe aceeasi tema

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada...

- Banii prevazuti anul acesta pentru investitii se ridica la 50 de miliarde lei, respectiv 4,5% din PIB, dar filosofia va fi alta, si anume sa facem unul, doua proiecte mari, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Citu, mentionand Autostrada Sibiu-Pitesti si Autostrada Unirii. …

- "Ne imprumutam in fiecare zi mai ieftin decat ne imprumutam cu o zi mai devreme. La inceputul anului am anuntat necesarul de finantare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din doua surse mari: deficitul bugetar, care inseamna 3,6% din PIB plus ce vine din urma. Sa platim datoriile…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor, a reacționat la demersul actualului ministru, Florin Cițu, de a imprumuta trei miliarde de euro de pe pietele externe, pentru a acoperi necesarul de finantare al bugetului de stat: „Imprumuturile peneliste sunt mai bune pentru Romania?”, se intreaba…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca in proiectul de buget pentru anul viitor sunt alocati 50 de miliarde de lei pentru investitii, suma incluzand banii necesari unor proiecte de infrastructura precum autostrada Sibiu – Pitesti, autostrada de centura a Bucurestiului, drumul expres Craiova –…

- Dezvoltarea unui aeroport se face cu fonduri europene, guvernamentale, prin parteneriat public privat si externalizarea serviciilor, a categorisit presedintele Consiliului Judetean Iasi optiunile existente pentru extinderea infrastructurii aeroportuare locale. „Marile aeroporturi din Europa acceseaza…

- "Aceste sume au fost alocate prin rectificarea bugetara pentru ca nu existau in buget, desi programele existau si au fost ignorate de guvernul precedent. A trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii…

- ​Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a avut o serie de declarații în conferința susținuta astazi la sediul instituției pe care o conduce. Declarațiile sale au atras atenția, mai ales cele cu privire la cele doua bugete sau deficitul de 4%. Gelu Diaconu, fostul șef ANAF, este de parere ca…