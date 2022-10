Stiri pe aceeasi tema

- In pofida ordinului de mobilizare al presedintelui Vladimir Putin, rubla a atins cel mai inalt nivel fata de dolarul american si euro din iulie, in tranzactiile de la Moscova. Rubla a avansat cu 3,5%, la 56,79 unitati pentru un dolar, cel mai ridicat nivel din 22 iulie. Controalele valutare si platile…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il taxeaza pe Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, pentru declarațiile in care a spus ca este ”mult balet și ipocrizie” in tentativa de a elimina pensiile speciale. Ciolacu a explicat, ironic, faptul ca exista bani la Ministerul de Finanțe pentru ca Rareș Bogdan a…

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- Perspectivele economice pentru Germania sunt sumbre din cauza cresterii pretului energiei si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare, a avertizat vineri Ministerul de Finante, un mesaj intarit de avansul record al preturilor de productie, transmite Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent…

- Rata inflației preturilor de consum din Marea Britanie a depasit nivelul de 10% in luna iulie, cea mai inalta cota incepand din 1982, arata datele oficiale anuntate miercuri, conform agentiei Reuters. Rata inflatiei a crescut de la 9,4% in luna iunie la 10,1% in iulie, potrivit cifrelor anuntate de…

- „Multe ineptii astazi in spatiul public despre economie, preturi, dobanzi etc. Nimeni nu isi asuma nimic. Doua lucruri certe: 1. Inflatia ramane mare mult timp si are cauze interne. 2. Dobanzile vor continua sa creasca”, a scris Florin Citu, marti pe Facebook. El a adaugat ca „cheltuielile de la…

- “5 miliarde de lei s-a imprumutat Romania ieri prin titluri de stat. 5 miliarde de lei intr-o singura zi. Si nu e niciun semn ca iresponsabilii de la guvernare s-ar opri. In propunerea de rectificare publicata ieri vedem cum la Ministerul Energiei s-au cerut 30 de miliarde de lei (2,2% PIB) pentru acoperirea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca modificarile la Codul fiscal pe care Guvernul le va aproba astazi au avut in vedere asigurarea unui climat de predictibilitate si stabilitate mediului de afaceri si, pe de alta parte, eliminarea unor exceptii. Seful Executivului a precizat ca in vederea elaborarii…