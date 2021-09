Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat vineri ca isi doreste mentinerea coalitiei cu USR PLUS si ca solutia pentru rezolvarea problemelor consta in nominalizarea unui nou ministru la Justitie, nu in "negocieri" cu PSD sau AUR. "Solutia pentru a trece peste acest mic impas, as spune eu -…

- Florin Citu anunta ca in Biroul Politic al PNL a obtinut un vot de sustinere, mentionand ca sedinta de guvern in care ar urma sa fie adoptata OUG Anghel Saligny se va tine, chiar daca reprezentantii USR PLUS in Guvern nu se vor prezenta.Premierul spune ca asteapta demisia de onoare a ministrilor USR…

- USR PLUS are cele 80 de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura si a trimis o propunere de text catre co-presedintele AUR, George Simion, a anuntat vineri liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu. „Am avut o sedinta cu colegii parlamentari USR PLUS, in prezenta celor doi copresedinti…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- USR-PLUS cere același guvern, aceiași miniștri dar un alt premier, tot din partea PNL. Declarațiile au fost facute miercuri seara de Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR-PLUS la Camera Deputaților. Intrebat daca se așteapta ca Florin Cițu sa-și dea demisia, Moșteanu a spus ca da, in caz contrar Alianța…

- Presedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, sustine ca PNDL 1 si 2 au fost "o hotie" si ca Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va reprezenta "o alta hotie". Intr-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sanatatii ii reproseaza premierului Florin Citu ca doreste aprobarea…

- In pofida unor voci inclusiv din cadrul Coaliției care susțin contrariul, Florin Cițu a ținut vineri, la Sibiu, sa transmita ca guvernarea decurge excelent și sa se laude cu performanțe economice „in premiera”. „Guvernarea merge foarte bine, e adevarat ca zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem…