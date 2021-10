Blaga a lansat piesa ”Claustrofob”

Ciprian Blaga isi doreste ca prin intermediul nostru, voi, cititorii nostri sa aflati ca are o surpriza pentru cei care doresc sa-l asculte, asa ca ne-a trimis noua lui melodie care se numeste ”Claustrofob”. El ne spune ca piesa are influente muzicale pop-Urbane cu un text comercial profund, in limba romana, iar compozitia,… [citeste mai departe]