- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi ca nu exista niciun conflict intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustinand ca ideea ca lucrurile ar fi tensionate nu este reala si nu se pune problema de nicio remaniere. "Nu exista niciun conflict intre premierul Florin Citu si…

- ”Daca lucrurile merg așa in continuare, nu putem exclude alte restricții. Va invit sa va uitați pe cifrele care sunt publicate in fiecare zi. Lucrurile incep sa devina ingrijoratoare. Devin pe zi ce trece mai ingrijoratoare”, a spus ministrul Sanatații, citat Mediafax.Vlad Voiculescu a subliniat și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit miercuri la Cotroceni cu premierul Romaniei, Florin Cițu, și cu mai mulți miniștri. Discuțiile s-au axat pe bugetul de stat, care a fost elaborat și publicat de Guvern, proiectul urmand sa fie adoptat și apoi trimis Parlamentului pentru dezbatere și…

- Președintele Klaus Iohannis are programate doua ședințe de lucru cu premierul Florin Cițu și membri din Guvern. De la ora 14:00 vor discuta cu vicepremierul Dan Barna și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, iar de la ora 15:00 șeful statului va discuta cu premierul Cițu, ministrul Muncii, Raluca Turcan…

- Parintii, profesorii si copiii din Romania vor afla astazi, daca se deschid sau nu scolile incepand cu 8 februarie. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, are astazi de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru pe aceasta tema. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marti, 2 februarie…

- Peste 1.300 de persoane care urmau sa fie vaccinate in etapa a treia apar, in saptamana 15 – 23 ianuarie, ca vaccinate, spune ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu anunța controale in centrele de vaccinare, dar și sancțiuni. Vlad Voiculescu a spus, miercuri, ca procesul vaccinarii trebuie sa fie transparentizat.…

- Premierul Florin Cițu il indeamna pe ministrul Sanatații sa se limiteze la fișa postului. Cițu ii transmite lui Vlad Voiculescu ca prim ministrul este cel care decide daca Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, ramane sau nu in funcție. Nicidecum ministrul. ”Știți foarte bine ca acest…