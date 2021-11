Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a spus, vineri, intrebat daca PSD ar accepta un premier de la PNL, ca a realizat si Florin Citu ca nu mai poate fi prim-ministru” si a mentionat ca este important sa se ia masuri urgente, pentru a trece de aceasta perioada grea, pana in

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a lasat sa ințeleaga, joi seara, dupa intalnirea cu liderii PNL, ca social – democrații sunt aproape de o ințelegere cu liberalii pentru un nou guvern. “Am cerut sa fie o intalnire serioasa și aplicata. Nu am avut discuții in ceea ce privește funcțiile din guvern. Prioritatea…

- PNL și PSD se vor intalni joi la Palatul Parlamentului pentru o prima serie de negocieri privind un viitor guvern și susținerea acordata acestuia. Anunțul a fost facut, miercuri, de președintele PSD Marcel Ciolacu care a precizat ca a avut o discuție telefonica in acest sens cu președintele PNL Florin…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut sambata, 23 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata, PSD, intr-un comunicat de presa. Dupa discuție, Marcel Ciolacu a declarat, la Antena 3, ca nu a fost stabilita deocamdata o intalnire cu premierul…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…