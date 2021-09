Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat sâmbata, la Blaj, ca si-a îndeplinit "obligatiile regulamentare" atunci când a convocat sedinta Birourilor permanente reunite din Parlament în vederea stabilirii calendarului dezbaterii motiunii de…

- Premierul Florin Cițu a preluat conducerea de facto a PNL și trece peste capul lui Ludovic Orban. Cițu a convocat BPN-ul PNL, fara acordul președintelui PNL, ci doar cu majoritatea deținuta in randul susținatorilor sai. ”Buna ziua. In temeiul alin 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea…

- Premierul Florin Cîtu a anunțat pentru miercuri un Birou Politic Național pentru a valida propunerea lui Dan Vâlceanu pentru functia de ministru al Finantelor Publice. Totodata, acesta a subliniat ca a discutat în prealabil cu Ludovic Orban. "Mâine, pentru ca suntem…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au fost fotografiati in timp ce stau de vorba duminica, la ceremoniile de Ziua Marinei, aceasta fiind prima aparitie impreuna si cea de a doua aparitie publica a premierului dupa scandalul provocat de informatiile referitoare la arestarea sa in SUA…

- Coalitia de la guvernare discuta rectificarea bugetara Foto: Arhiva/ Agerpres La aceasta ora, are loc ședința coaliției de guvernare, în care se discuta rectificarea bugetara, dupa ce în cursul dimineții au avut loc reuniuni separate ale USR PLUS și PNL. Înaintea întâlnirii,…

- Premierul Florin Cițu, aflat in plina cursa contra lui Ludovic Orban pentru șefia PNL, i-a asigurat pe primari ca painea și cuțitul sunt la el. Astfel, Citu a dat asigurari, luni, in debutul Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, ca rectificarile bugetare se vor realiza in cadrul Guvernului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca decizia privind Roșia Montana va fi luata in cadrul coaliției de guvernare. Eu nu am cerut retragerea proiectului, repunerea dosarului la UNESCO a fost facuta de premierul Ludovic Orban, a precizat Florin Cițu.„Domnul Nazare a prezentat poziția ministerului in ședința…

- Premierul Florin Citu reactioneaza la scandalul din PNL Timis, unde presedintele Alin Nica il acuza pe Ludovic Orban pentru neregulile de la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara. Daca Orban i-a dat o replica acida lui Nica, Citu ii multumeste liderului banatean pentru sustinere. "Mulțumesc…