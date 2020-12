Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in scurt timp, pentru stabilirea calendarului audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Citu si votul in plenul Parlamentului. Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și premierul desemnat, Florin Cițu, au ajuns, miercuri dimineața la Parlament pentru a participa la ședința birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la care se stabilește calendarul audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi.…

- LIVE TEXT. Noul Guvern PNL-USR-UDMR ar putea fi investit astazi. Cițu a depus programul de guvernare la Parlament Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi…

- USR-PLUS nu cedeaza și va merge la negocierile de joi cu PNL cu doua variante, fara ca vreuna sa coincida cu propunerile facute de liberali pentru deblocarea negocierilor. Una dintre variante este ca Florin Cîțu sa fie premier, șefia Camerei Deputaților sa revina USR, iar cea a Senatului, PNL,…

- Liderii PNL, reuniți marți seara in ședința, au decis sa aștepte decizia celor de la USR Plus referitoare la acceptarea sau nu a propunerii ca Ludovic Orban sa fie premierul viitorului guvern, au declarat surse participante la discuții pentru G4Media.ro. Potrivit acestora, deocamdata ramane in vigoare…

- Președintele PNL le-a transmis viitorilor parteneri de coaliție ca varianta Florin Cițu-premier nu este batuta in cuie și ca una dintre variantele propuse este ca insuși Orban sa se intoarca la Palatul Victoria, iar așa Dan Barna ar putea primi șefia Camerei Deputaților.Ludovic Orban nu ar fi renunțat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis stadiul negocierilor pentru formarea coaliției de centru-dreapta și ca i-a transmis cele doua propuneri pe aprobate de conducerea PNL: Florin Cițu-premier și Ludovic…

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…